Новый президент США Дональд Трамп принялся обустраивать своё рабочее место. Заняв Овальный кабинет, он первым делом вернул на место бюст британского премьер-министра Уинстона Черчилля, сообщает CNN. Напомним, что ранее его оттуда убрал экс-президент Барак Обама.

Отметим, что бюст был подарен ещё президенту США Джорджу Бушу-младшему. Изваяние стало даром бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэром и было установлено в Овальном кабинете. Однако в 2009 году Обама решил вместо Черчилля поставить у себя бюст Мартина Лютера Кинга.

Добавим, что Дональд Трамп не ограничился этим символичным жестом, он также заменил шторы у себя, ковёр и повесил ряд новых картин в кабинете.

Напомним, что Дональд Трамп официально вступил в должность президента США после инаугурации 20 января. Произнеся присягу на Библии, он официально стал новым хозяином Белого дома и Овального кабинета в нём.

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