Американцев поразил танец Дональда и Меланьи Трамп на балу в честь инаугурации

Танец Дональда и Мелании Трамп стал потрясающим финальным событием инаугурации нового президента США. Супружеская чета вальсирующими движениями под известную песню Фрэнка Синатры "My Way" ознаменовали новую страницу истории Америки, сообщает ТАСС. Вскоре их примеру последовал и вице-президент Майкл Пенс с женой, которые начали танцевать недалеко от президента и его первой леди.

Отметим, что вскоре танцпол начал становиться всё теснее, так как на сцену вышли дети Дональда Трампа: его дочь Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером, а также сыновья Дональд-младший и Эрик с женами.

Отдельного внимания заслуживает платье Мелании Трамп на балу, которое произвело фурор на торжественном событии. Сейчас соцсети активно обсуждают её потрясающий наряд и благодарят бывших дизайнеров экс-первой леди Мишель Обамы за то, что он отказался работать с Меланией. Светло-кремовое платье с оголенными плечами от Ральфа Лорена, которое разрабатывала вместе с дизайнером Эрве Пьером, уже называют символом нового стиля президентской четы.

Добавим, что это далеко не последний танец Дональда и Мелании Трамп в честь инаугурации, дело в том, что всего у нового президента в честь этого события запланированы три бала, два из них проходят в крупнейшем центре для выставок и конференций Вашингтона, а третий, посвященный вооруженным силами страны, состоится в Национальном строительном музее.

Стоит также сказать, что свой первый бал в качестве хозяина Белого дома Трамп начал с весьма воодушевляющей ноты, пообещав, что уже вскоре американцы почувствуют перемены к лучшему.

"Вы увидите, что многое случится в течение следующих нескольких недель. Вы будете очень счастливы", - пообещал хозяин Белого дома, повторив свой слоган "Сделаем Америку снова великой".