Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурации нового президента страны Дональда Трампа сообщила своим подписчикам в Twitter, зачем она в этот день пришла на площадь к Капитолию. Хиллари Клинтон: "Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и её исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и её будущее". @HillaryClinton: "I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future".