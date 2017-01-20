70-летний бизнесмен Дональд Трамп на церемонии инаугурации после принятии присяги произнёс свою первую речь в качестве 45-го президента США.

В соответствии с регламентом, инаугурационная речь длилась 20 минут. Она получилась очень яркой, во время неё в Вашингтоне даже прекратился дождь, который не переставал идти весь день.

Начало речи Трамп посвятил американскому народу.

– Мы возвращаем сейчас народу власть, которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне, — объявил Трамп. — Слишком долго небольшая группа политиков в Вашингтоне процветала, в то время как народ страдал. Истеблишмент защищал себя, а не народ. Их победы не стали вашими победами, триумфы — вашими триумфами. Небогатые семьи страдали. Клянусь, это изменится. Этот момент — ваш по праву. Не важно, что сейчас одна партия сменяет другую. Важно, что 20 января 2017 года — день, когда люди снова стали правителями своей страны. Больше они не позволят забыть о себе и не считаться с собой.

После этого 45-й президент США поблагодарил Бараку Обаму и Мишель Обаму за помощь в передачи власти.

– Они были прекрасны, спасибо!, – подчеркнул Трамп.

Трамп заявил, что теперь Америка будет руководствоваться совершенно новыми принципами.

– Государство нужно, чтобы работать ради граждан. У нас хватает проблем: бедняки вынуждены выживать в городах, на улицах свирепствуют банды, грабящие нашу страну, мы теряем рабочие места, люди не могут получить образование, — посетовал Трамп. — Все это прекратится — прямо здесь и сейчас. Мы — единая нация, и их беды — наши беды, их успех — наш успех. В нашей груди бьется единое сердце, у нас одно будущее и одно предназначение. Присяга, которую я принес здесь — это присяга вам всем. Слишком долго мы работали на чужое благо, пренебрегая своим, поднимали чужую, а не свою экономику, защищали чужие, а не свои границы. Мы вложили триллионы долларов в другие страны, а наша экономика в это время разрушалась. Наши фабрики приходили в упадок, и на судьбу рабочих было всем наплевать, средний класс терял свои сбережения. Но все это в прошлом. Давайте смотреть в будущее».

Начиная с этого дня, мы будем руководствоваться новым принципом: Америка — прежде всего, — провозгласил президент. — Каждое решение — во благо американского народа. Мы защитим нашу экономику от вмешательства других стран. И я клянусь — пока я жив, я буду стоять плечом к плечу с вами и никогда не отступлю. Мы победим. Мы вернем наши рабочие места, наши границы, наше благосостояние. Мы построим новые дороги и заводы, люди получат рабочие места, мы восстановим нашу страну собственными руками. Мы будем стремиться к дружбе с другими государствами, но будем исходить из своих интересов. Не будем навязывать свой образ жизни никому, но станем ярким примером для других. Мы будем укреплять нынешние союзы, создавать новые и объединим весь цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы сотрем с лица земли.

В концовке речи Трамп быть настоящими патриотами и верить в победу.

– В основе нашей политики будут лежать интересы нашей страны, — объявил он. — Если ваше сердце полно патриотизма, в нем нет места для предрассудков. В Священном Писании сказано, что люди должны жить в мире друг с другом. Мы должны работать вместе и быть солидарны. Когда Америка будет идти вперед в едином порыве, ее невозможно будет остановить. Не нужно бояться. Нас защищают храбрые мужчины и женщины, служащие в наших вооруженных силах, но самое главное — нас защищает Бог».

Мы будем стремиться вперед. Хватит политиков, которые только обещают и говорят и ничего не делают, — призвал Трамп. — Хватит разговоров, наступило время действовать. Не позволяйте никому говорить вам "это невозможно". Американцы могут справиться со всем, наша страна будет процветать. Независимо от цвета нашей кожи, в наших жилах течет красная кровь патриотов. Мы будем защищать свои свободы, и над нами и дальше будет гордо реять американский флаг».

Я обращаюсь ко всем американцам — от одного океана до другого. Услышьте мои слова. Вас больше не будут игнорировать, вы сами будете определять будущее страны. Мы вместе сделаем Америку богатой, безопасной, сильной страной. И да, мы сделаем Америку снова великой!