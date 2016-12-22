Лидер Филиппин Родриго Дутерте назвал "идиотом" Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейна за его предложение расследовать высказывания президента о убийстве, сообщает информационное агентство Reuters.

— Этот парень либо шутник, либо сумасшедший, — сказал Дутерте во время телевизионной речи.

— Служащие ООН, сидящие там на своих задницах, это мы платим вам зарплату. Идиот, не говори мне, что делать… Кто дал тебе право? — добавил глава Филиппин.

Напомним, что ранее Дутерте признался в том, что лично убивал людей во время охоты на нарушителей. Находясь на должности мэра города Давао, он участвовал в патрулировании в поисках наркопреступников, которых, по его словам, убивал лично, чтобы таким образом показать пример служащим правоохранительных органов. После этого заявления начали выдвигаться требования расследовать деятельность Дутерте, в том числе от Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейна.

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