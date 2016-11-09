Сотрудников, опаздывающих из-за метели, предложили не штрафовать. Это необходимо закрепить законодательно, чтобы работнику не приходилось доказывать работодателю и судам в случае штрафа или увольнения очевидное - нерасчищенные дороги и заторы.

О возможных нововведениях в Трудовом кодексе рассказал "Радио Балтика" депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв. По его мнению, чтобы не было лишних проволочек в суде, необходимо просто закрепить это в статье, на которую работник и сможет ссылаться. Депутат даже пообещал подготовить предложение и внести поправки к Трудовому Кодексу РФ.

Поводом для такой беседы стала, конечно же, аномальная петербургская погода. С начала снегопада в городе выпало почти 30 см снега. Дорожные сети убирают около 1000 единиц спецтехники. Однако же ситуация на дорогах оставается напряжённой: последние два дня в утренний и вечерний часы пик были зафиксированы пробки по 9 баллов.

Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, с полуночи до 16.00 вторника, 8 ноября, в городе произошло 175 ДТП. Больше всего происшествий было зафиксировано в утренние часы пик, когда все спешили на работу. Однако петербуржцы не унывали и, стоя в пробках, пытались шутить, опаздывая при этом на работу.