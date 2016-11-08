Второй день в Петербурге идёт аномальный для ноября снег. С начала снегопада в городе выпало почти 30 см снега. Дорожные сети убирают около 1000 единиц спецтехники. Однако же ситуация на дорогах остаётся напряжённой: в утренний и вечерний часы пик были зафиксированы пробки по 9 баллов.

Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, с полуночи до 16.00 вторника, 8 ноября, в городе произошло 175 ДТП. Больше всего происшествий было зафиксировано в утренние часы пик - с 9 до 10 утра произошло 25 аварий, с 10 до 11 - 23 аварии, а с 11 до полудня - 26 ДТП.

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При этом в управлении отмечают, что сведений о погибших не поступало, а медицинская помощь понадобилась девяти участникам ДТП. Среди пострадавших один ребёнок.

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ГУ МЧС РФ по Петербургу предупреждает, что по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 9 ноября в Петербурге на дорогах будет снежный накат и гололедица.