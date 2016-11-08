Петербуржцы не унывают. В соцсетях главная тема – огромное количество снега, которое выпало в городе за два дня и ночь. Горожане хоть и делятся "страшными историями" о том, как пришлось утром 8 ноября добираться на работу по сугробам, и преодолевая огромные пробки на автомобилях, но не теряют чувства юмора.

"Выйдя сегодня утром из квартиры, с трудом открыв дверь в подъезд, я поняла, что спорт начнётся прямо с утра! На 10-см каблуках по сугробам и неочищенным дорожкам - отличная нагрузка на все, включая нервы! Правда, на полпути до метро нервничать мне надоело... и я забралась в самый сугробище, устроила себе персональный снегопад! Рядом легли дедушка с внуком, идущие видимо в детский сад! Было очень весело!!! Как в детстве!", - пишут петербуржцы.

В блогах появились скрин-шоты с яндекс-навигатора. Водители в пробках не теряют время и остроумно комментируют ситуацию на дорогах. Так, некоторые предприимчивые автомобилисты предлагают купить лопаты.

Упражняются в остроумии и пешеходы - те, которые остались дома, не рискнув отправиться в дорогу по сугробам, и те, что с трудом, но добрались до офиса.

"Оля посмотрела на снег, можно убирать!"

"Снегоуборочная техника не смогла выехать из-за неубранного снега!"

Петербуржцы делятся историями и о том, как пришлось толкать автобусы на дорогах, застрявшие в снегу.

"Пока я мечтала о лете, нас занесло снегом! На Шоссе Революции люди немножко толкали дрифтующую маршрутку!", - сообщают в соцсетях петербуржцы.

Как ни странно, петербуржцы в большинстве своем рады наступившей в ноябре зиме.

"Белый Петербург мне нравится больше, чем серый!", - так пишут в соцсетях горожане.

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