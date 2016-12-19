Президент США Барак Обама, вероятно, будет работать в гараже после того, как в январе покинет Овальный кабинет, передаёт New York Post.

Планируется, что Обама останется в Вашингтоне и из Белого дома переберётся с женой в особняк стоимостью в $5 млн. Действующий президент США арендует дом у секретаря экс-президента Билла Клинтона Джо Локхарта.

В трёхэтажном здании сейчас проводятся ремонтные работы. Изменения затронут в том числе один из гаражей, который может стать постоянным офисом Обамы.

Отмечается, что дом был построен в 1928 году. В 2016 особняк выставлялся на продажу, но через некоторое время объявление было снято.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2017 года.