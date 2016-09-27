Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 26 сентября правоохранители узнали о притоне для занятия проституцией в одной из квартир на улице Коллонтай, дом 7, корпус 3 в Невском районе Северной столицы.

В подозрительной квартире полицейские обнаружили четырех жриц любви, прибывших в Россию из сопредельных государств. Вместе с проститутками в помещении находилась и администратор домашнего борделя.

Все дамы были доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административной ответственности.