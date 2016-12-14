Житель Санкт-Петербурга попал в книгу рекордов Гиннеса. Михаил Утеев вошел в команду граффитистов, которые создали светящееся полотно, признанное самым большим в мире.

Чтобы создать рекорд, художники из нескольких стран не смыкали глаз ночами - в прямом смысле слова. 28 человек рисовали полотно общей площадью более 400 кв. метров пять ночей подряд. Metro удалось пообщаться с рекордсменом Михаилом Утеевым, который подробно рассказал о создании картины.

- Была поставлена задача - побить прежний рекорд, установленный в Японии. Работали в темное время суток, так как изображение светится ночью, и нам нужно было видеть общую картину. В команду вошли опытные граффитисты из разных стран: России, Саудовской Аравии, Ливии, Португалии, Швейцарии, Кипра. Сначала мы сели за один стол, обсудили всю работу вцелом, затем распределили задачи и с закатом солнца взялись за дело. Каждый был автором своей части.

Основным сюжетом стало "прошлое, настоящее и будущее" Рас-эль-Хайма - столицы одноименного эмирата, где проходило мероприятие. Перед созданием картины соорудили специальный большой каркас, на него натянули хост.

26 ноября рекорд был зафиксирован официальным представителем книги рекордов Гиннеса.

- Полотно простояло после окончания церемонии награждения две недели, потом каркас демонтировали. К сожалению, я не знаю о дальнейшей судьбе картины. Но я привык. За 10 лет пришлось сказать "пока" очень многим произведениям на улице. Со временем акт создания граффити становится важнее самого результата. Тот факт, что работа не долговечна, делает ее более ценной.

Сам Михаил занимается граффити уже 10 лет. Это было его увлечением в родном городе - Владивостоке, стало способом заработка в Петербурге, где он живет уже третий год. Как автор-оформитель брендов, логотипов фирм Михаил работает с известными мировыми брендами.

Рекордсмен рассказал Metro, что Россию вместе с ним представлял опытный граффитист Антон Районов из Екатеринбурга. Кроме того, в международной команде были ребята, для которых это не первый рекорд.

А вот для самого Михаила нынешняя награда - это первый официальный результат. Однако ранее петербуржец уже участвовал в создании большого полотна: в Абу-Даби международная команда разрисовала более 300 кв. метров. Тогда рекорд не зафиксировали.

- В следующем году тоже планируем идти на рекорд. Но это пока секрет. Поясню только, что это будет тоже стрит-арт. Но в какой категории будем покорять новые высоты - не скажу, - заинтриговал в завершении беседы рекордсмен Михаил Утеев.