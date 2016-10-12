Сергей Крылов в конце сентября самостоятельно задержал мужчину, напавшего на 50-летнюю петербурженку.

За геройский поступок руководство главного следственного управления СК РФ России по Петербургу приняло решение вручить 21-летнему Сергею награду. Торжественная церемония прошла 12 октября, сообщает "Радио Балтика".

Однако Сергей Крылов себя героем не считает. По его словам, никаких изменений в своей жизни после случившегося он не почувствовал.

- Награда – это приятно, что еще скажешь, - рассказал он Metro. – Но я не думаю, что что-то изменилось. Все абсолютно так же. Та же работа. Так же гордятся близкие. Те же мысли и понятия. Главное оставаться собой.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 сентября у дома №119 по проспекту Народного Ополчения. Услышав во дворе шум и женские крики, Сергей Крылов, не раздумывая, бросился на помощь. Он спас женщину от изнасилования и задержал преступника.

Петербуржец рассказал, как спас женщину от изнасилования и пожаловался на равнодушие людей

Позже против насильника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

После нападения на женщину, которую спас петербуржец, возбуждено уголовное дело