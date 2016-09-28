По факту покушения на изнасилование в Петербурге, о котором целый день рассказывают СМИ, возбуждено уголовное дело.

- По факту возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются следователи ГСУ СК, - сообщил Metro официальный представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, - Подозреваемый, 1985 года рождения, задержан.

Напомним, о криминальном инциденте во дворах дома №119 по проспекту Народного Ополчения рассказал петербуржец Сергей Крылов. По его словам, ночью 28 сентября он услышал крики о помощи и бросился спасать женщину. В кустах Сергей обнаружил мужчину, который пытался изнасиловать 50-летнюю женщину - избивал ее и принуждал к сексу.

Сергей задержал злоумышленника, вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Подробнее о том, как он спасал женщину, Сергей рассказал Metro.

Позже стало известно, что это не первый случай в жизни Сергея Крылова. Он уже четвертый раз предотвратил преступление. Этим летом Сергей задержал нарушителей - и вновь у себя во дворе, о чем тоже рассказал в соцсетях, а весной обезвредил хулигана в метро.