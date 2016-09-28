Петербуржец рассказал о преступлении, которое ему удалось предотвратить и о том, насколько равнодушны люди. Сергей Крылов написал большую историю с подробностями о том, как выходец из Киргизии чуть не изнасиловал женщину. По словам Сергея, все случилось ночью 28 сентября, у дома №119 по проспекту Народного Ополчения.

Около трех часов ночи Сергей услышал во дворе женские крики, он поспешил на помощь.

"Недолго думая, забежал домой, надел кроссовки и выскочил. В зеленом насаждении, прямо под окнами соседнего дома я увидел мужчину и женщину, которая стояла на коленях перед ним и пыталась вырваться, он наносил ей удары по лицу и совершал противоправные действия интимного характера", - так описывает происходящее Сергей.

Преступник попытался сбежать, увидев мужчину, но не успел. Как оказалось, насильник - примерный семьянин, отец двух детей. Пострадавшая женщина - 50-летняя петербурженка. Она вышла из дома в столь поздний час, потому что ей понадобилось что-то купить в магазине.

Женщина получила травмы, которые обработали медики, прибывшие на место преступления. Позже стало известно, что у пострадавшей - перелом костей лица.

- Женщина уехала на скорой, а этот подонок уже в наручниках уехал в 64 отдел полиции, - рассказал Серегй Крылов. По его словам, самое ужасное в этой истории то, что на помощь женщине не пришел никто и даже ближайшие соседи, под чьими окнами совершалось преступление, лишь "поплотнее задернули шторы".

- Пока я не окрикнул прохожих, никто сам не подошёл и не предложил помощь. Только после моего рыка с требованием аптечки для женщины, один человек что-то сделал, - пишет Сергей.

В происшествии будет разбираться полиция, информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало. Ведется проверка по факту.

Добавим, Сергей Крылов, который бросился на помощь женщине, десантник, он служил в 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, окончил курсы подготовки спасателей. В в 2012 году участвовал в ликвидации наводнения в Крымске.

Сейчас Сергей занимается частным бизнесом, водит мотоцикл, а главными качествами в людях считает смелость и упорство.

Сергей рассказал Metro, что после инцидента так и не смог уснуть.

- Катастрофически хочу спать, после инцидента заснуть не вышло, - рассказал он Metro, - Историю написал в соцсети для огласки, чтоб другие задумались! Это будет на пользу всем!

Также Сергей сообщил, что полицейские, которых он вызвал на место ЧП, сказали ему спасибо.

- Прибывшие на место сотрудники ОВО были благодарны, - говорит Сергей Крылов, - Сказали спасибо и поддержали...

Сергей говорит, что после того, как стало известно о случившемся, ему начали в соцсетях писать самые разные люди и благодарить за поступок. Не думал о таком резонансе, отмечает Сергей.