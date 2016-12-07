Российские поклонники истории про знаменитого волшебника активно раскупают тираж новой книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя". 7 декабря издание на русском язые поступило в продажу в книжные магазины по всей России.

В соцсетях уже появились первые отзывы о книге "Гарри Поттер и проклятое дитя". Многие отмечают, что перевод Марии Спивак сбивает с толку уже с первых страниц. Так, знаменитая школа в книге называется "Хоргварц", а не привычно - "Хогвартс" (в оригинале - Hogwarts Academy).

"Хоргварц, мать его! Хогварц, Карл! Непривычно, однако. Новая книга о Гарри Поттере поразила с первых страниц", - пишут в соцсетях читатели.

Многие сразу отказались читать "Гарри Поттер и проклятое дитя" из-за непривычного перевода.

"Книга вышла в переводе Марии Спивак, которая исковеркала все любимые с детства имена персонажей, да и по тексту позволяла вносить отсебятину. Такое я читать не буду!", - категоричны пользователи соцсетей.

"Гарри Поттер и проклятое дитя" - непривычна и в том, что это не роман в обычном виде, а пьеса, события в которой описываются от лица конкретных персонажей.

"На самом деле славная история, которая очень даже имеет место быть. Читается буквально за вечер, а на особенности не росмэновской адаптации ПОЧТИ не обращаешь внимания", - пишут те, кто уже осилил 464 страницы книги.

Большинство поклонников "Поттерианы" заявляют, что счастливы держать в руках новую книгу, несмотря ни на что. Хоть и признают, что истерику вокруг выхода новой книги устраивают "жертвы маркетинга".

"Тот момент, когда забрала свою книгу одной из первых и получила значок плюс билет в Хогвартс! И неважно, что книга, судя по отзывам, какая-то ерунда. И неважно, что перевод Спивак, зато обложка красивая. А еще мы жертвы маркетинга", - пишут блогеры.

"Вчера раздался звонок, который я ждала полгода. Девушка приятным голосом произнесла заветные слова: " Яна, завтра старт продаж"... Излишне говорить, что в 10 утра я стояла у дверей магазина (кстати, не одна я такая там была) И воооот!!!! Она у меня в руках!!!! Радости нет предела!!!! Ну и что, что мне почти 32 годика! Вообщем, привет бессонная ночь!", - радуются покупке россияне.

Добавим, "Гарри Поттер и проклятое дитя" - это история, которая разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в седьмой книге. Гарри стал отцом троих детей, работает в Министерстве магии, но прошлое нельзя забыть... Главным героем выступает сын Гарри — Альбус Северус. В книге 464 страницы. Стоимость книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" в магазинах - от 480 рублей.