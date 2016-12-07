Сегодня в полночь по московскому времени в России стартовали продажи новой книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя" на русском языке. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства "Азбука-Аттикус".

Кстати, читатели, которым посчастливилось купить заветную книгу одними из первых, уже активно делятся своим трофеем в социальных сетях (смотрите фото).

Напомним, что восьмая часть истории о волшебнике из Хогвартса вышла в свет 31 июля 2016 года. Действия в ней разворачиваются спустя 19 лет после событий, описанных в предыдущей книге – "Гарри Поттер и дары Смерти".

В России англоязычная версия книги поступила на прилавки «Московского дома книги» — единственного официального продавца романа — 5 августа. Все экземпляры были распроданы за сутки.

Что касается русскоязычной версии, стартовый тираж книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" составил 150 тысяч экземпляров. Автором перевода выступила Мария Спивак, а редактором — Анастасия Грызунова. Всего в новой книге о Гарри 464 страницы.