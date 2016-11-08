Во вторник, 8 ноября, была введена в строй последняя платформа — "Панфиловская", которая является 31-м остановочным пунктом Московского центрального кольца (МЦК).

Напомним, на прошлой неделе заработала станция "Зорге".

Первые поезда типа "Ласточка" на "Панфиловской" начали приходить за пассажирами на новую платформу с 5:30 утра. 

Справка

  • Станция "Панфиловская" расположена на границе районов Сокол и Щукино.
  • С неё можно пересесть на станцию метрополитена "Октябрьское Поле".
  • Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года.
  • Единый билет на проезд по МЦК на 20 поездок стоит 650 руб., на 60 поездок - до 1 тыс. 570 руб. 
  • При этом проезд для пользователей карты «Тройка» на МЦК будет стоить столько же, сколько на метро - 32 руб.