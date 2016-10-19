О возгорании в павильоне с шавермой на улице Ивана Фомина пожарным сообщили 19 октября в 15.25, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. На месте работали 4 единицы техники.

Фото пожара на улице Ивана Фоминых появились в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" в 15.35.

Сведений о погибших или пострадавших нет.

Отметим, что этот пожар стал четвертым за сегодня. Ранее очевидцы сообщили о возгорании в китайском ресторане на Рижском проспекте. В подсобном помещении ресторана "Дружба" выгорело 8 кв.м.

Кроме того, 19 октября около часа пожарные боролись с огнем на складе на Дальневосточном проспекте, также сегодня в поселке Парголово сгорел одноэтажный дом.

На складе в Невском районе Петербурга почти час горели покрышки

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Metro сообщили, что причиной серии пожаров в разных частях города могли стать холода, пришедшие в город.

- Конечно, точные причины возгорания в каждом отдельном случае будут установлены позже. Однако, не исключено, что в связи с холодами люди стали активнее пользоваться обогревателями, и это могло привести к увеличению числа пожаров в Петербурге, - заявили в пресс-службе ведомств, напомнив о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и призвав не оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы, в том числе обогреватели.