Сообщение о пожаре в складском помещении на Дальневосточном проспекте, 15, поступило 19 октября в 11.21, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Кроме того, о пожаре на Дальневосточном сообщали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". Свидетели выложили фото пожара и рассказали, что место происшествия заволокло дымом, а запах горящей резины распространился по округе.

По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в цельнометаллическом складском здании горели складируемые автомобильные покрышки на общей площади 90 кв. м.

В тушении принимали участие 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Пожар был ликвидирован в 12.15. Погибших и пострадавших нет.

Стоит отметить, что это не единственное возгорание, ликвидированное пожарными сегодня.

19 октября в 11.57 очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в Парголово на ул. Ломоносова, 86.

Горел одноэтажный рубленый частный дом, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В 12.45 пожар был ликвидирован. Однако спасти здание не удалось. Дом сгорел полностью. В пожаре никто не пострадал.