В социальной сети "Вконтакте" возродилась популярная шутка по поводу бесплатного iPhone. Согласно тексту поста, некий пользователь, который якобы находится в Германии/США/Британии, готов привезти абсолютно любой москвичке бесплатный iPhone последней модели на 32 гигабайта, но в обмен хочет узнать, что ему сделает "счастливица" за столь щедрый дар.

-Нахожусь сейчас в Германии. 16 сентября буду закупать iPhone 7. Готов отдать любому человеку из Москвы версию на 32 ГБ, просто напишите, что вы готовы за него сделать и почему он вам нужен. Кто больше заинтересует, напишу в ЛС, - говорится в сообщении.

Через некоторое время под постом появляются комментарии жаждущих стать обладательницей гаджета, среди которых есть весьма пикантные предложения, начиная от лёгких намёков на интимную связь и заканчивающихся прямым предложением оральных и других ласк.

Стоит отметить, что подобного рода посты появляются после каждой презентации нового IPhone или же в день старата международных продаж. В каждом из них предлагается подарить бесплатный смартфон за самое интересное предложение для обмена. И хотя некоторые из девушек пишут шуточные комментарии, зная подвох (у шутки борода уже до колен), некоторые из них на полном серьёзе предлагают "стать рабыней на неделю", "сделать приятно" и "кое-что, о чём в личку".

Наибольшей популярностью такие посты пользуются в группе MDK, обычно там больше всего людей и отписываются под постом, но довольно часто шутка расходится и по другим пабликам и развлекательным порталам.

Напомним, что IPhone 7 и 7 Plus были продемонстрированы 7 сентября. В России продажа новых смартфонов стартует 23 сентября.

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