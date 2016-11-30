Миллиардер Трамп уходит из бизнеса ради президентства

Будущий президент США Дональд Трамп собирается уйти из бизнеса, чтобы сосредоточить все свои силы и внимание на функциях президента США. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Twitter.

— Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке со своими детьми 15 декабря, чтобы обсудить факт моего ухода из бизнеса. Я решаюсь на это ради того, чтобы сконцентрироваться на достижении цели — сделать Америку великой снова! По закону я не обязан этого делать. Но как президент считаю важным, чтобы не возникало конфликта интересов моего бизнеса и политики. Все документы сейчас готовятся, после чего я полностью освобожусь от ведения бизнеса. Президентство — намного более важная задача, — написал Трамп в нескольких сообщениях в Twitter.