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Миллиардер Трамп уходит из бизнеса ради президентства

  • Давид Абабеков

Политика отдельно, деньги отдельно

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Будущий президент США Дональд Трамп собирается уйти из бизнеса, чтобы сосредоточить все свои силы и внимание на функциях президента США. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Twitter.

— Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке со своими детьми 15 декабря, чтобы обсудить факт моего ухода из бизнеса. Я решаюсь на это ради того, чтобы сконцентрироваться на достижении цели — сделать Америку великой снова! По закону я не обязан этого делать. Но как президент считаю важным, чтобы не возникало конфликта интересов моего бизнеса и политики. Все документы сейчас готовятся, после чего я полностью освобожусь от ведения бизнеса. Президентство — намного более важная задача, — написал Трамп в нескольких сообщениях в Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что его бренд сейчас популярнее, чем когда-либо. Кроме того, он отмечал, что в теории способен прекрасно управлять и бизнесом, и страной.

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