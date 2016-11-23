Джаред Кушнер, 35-летний зять Дональда Трампа сегодня считается одной из ключевых фигур в окружении новоизбранного президента. Его значимость возросла до такой степени, что Forbes вышел накануне с заголовком "Как Джаред Кушнер завоевал Белый дом для Дональда Трампа".

После материалы о зяте президента появились и на CNN, Vox и даже казалось бы далёком от мира политики Cosmopolitain .

СМИ характеризуют Кушнера как человека, безусловно, предприимчивого, но полностью противоположного своему тестю по темпераменту. 35-летний молодой человек всегда выглядит крайне спокойным, собранным и даже немного застенчивым. Так, Кушнер почти никогда не даёт интервью, и его встреча с Forbes стала редким исключением.

Тем не менее, за фасадом флегматичности, считают американские журналисты, таится очень амбициозная личность. Так, по слухам, Джаред уже ходит каждый день на совещания по вопросам безопасности со своим тестем.

Кроме того, по заявлениям СМИ, Кушнер активно участвовал в предвыборной кампании Трампа. Например, именно ему вменяется в заслугу то, что Трамп выбрал себе в качестве вице-президента "любимчика" республиканцев - Майка Пенса, чей рейтинг внутри Республиканской партии выше, чем у самого Трампа.

Также именно Кушнер написал текст речи Трампа для выступления перед влиятельной произраильской организацией AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям), который был обеспокоен антисемитскими взглядами, популярными среди избирателей Трампа.

Что, конечно, не сильно удивляет, учитывая тот факт, что Джаред не скрывает своего еврейского происхождения. Даже более того, однажды он заявил, что является внуком белорусским партизанам.

До недавнего времени Трамп рассматривал на одну из руководящих должностей – генпрокурора – губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Однако в итоге новоизбранный президент передумал. Смену решения СМИ связывают с тем, что Кристи в своё время посадил в тюрьму отца Кушнера, и молодой человек вполне возможно решил отомстить обидчику, используя своё влияние на тестя.

Говорить о партийной принадлежности Джаред не любит.

– Я еще не определился. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся у демократов, и точно такие же вещи есть и у республиканцев, – заявил он Forbes.