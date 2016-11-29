Трамп предлагает лишать гражданства или сажать в тюрьму за сожжение флага США

— Никому не должно быть позволено сжигать американский флаг. Если кто-то сделает это, должны быть последствия: лишение гражданства или год в тюрьме, — написал миллиардер, — написал миллиардер.

Избранный президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter предложил строго наказывать всех, кто позволяет себе сжигать флаг страны.

Сейчас сожжение флага страны полностью легально в США как проявление свободы слова. Ранее законодатели не раз предпринимали попытки сделать этот акт нелегальным, но ни разу эти предложения успехом не увенчались.

Подобную инициативу с лишением гражданства американский писатель Ананд Гиридхарадас в Сети уже сравнил с действиями фашистского режима в Италии:

— Немного истории лишения гражданства. Внимание, спойлер: эти страны не двигались в правильном направлении.