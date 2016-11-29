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Трамп предлагает лишать гражданства или сажать в тюрьму за сожжение флага США

  • Давид Абабеков

Пока за такое надругательство над национальной символикой в Штатах не наказывают

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Избранный президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter предложил строго наказывать всех, кто позволяет себе сжигать флаг страны.

— Никому не должно быть позволено сжигать американский флаг. Если кто-то сделает это, должны быть последствия: лишение гражданства или год в тюрьме, — написал миллиардер, — написал миллиардер.

Сейчас сожжение флага страны полностью легально в США как проявление свободы слова. Ранее законодатели не раз предпринимали попытки сделать этот акт нелегальным, но ни разу эти предложения успехом не увенчались.

Подобную инициативу с лишением гражданства американский писатель Ананд Гиридхарадас в Сети уже сравнил с действиями фашистского режима в Италии:

— Немного истории лишения гражданства. Внимание, спойлер: эти страны не двигались в правильном направлении.

Ранее Дональд Трамп не раз высказывался в ключе, который противоречит действующей конституции США. Он планировал ограничить свободу слова в СМИ, запретить мусульманам въезд в страну и высказывался за пытки тех людей, которые этого заслуживают.

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