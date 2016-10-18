В мексиканской столице Мехико стартовала 21-я Ежегодная конвенция клоунов, на которую в этот раз представители этой профессии собираются, чтобы обсудить новый пугающий тренд - появление клоунов-пранкстеров.

Мероприятие продлится три дня и закончится 20 октября.

Напомним, что в США хулиганы в клоунских нарядах начали пугать прохожих ещё в середине августа. Новости появлялись из Южной Каролины, Калифорнии, Пенсильвании, Джорджии. После эта истерия перекинулась на Австралию и Великобританию.

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