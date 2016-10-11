В британском графстве Лестершир произошло очередное нападение клоуна-пранкстера, в результате чего беременная женщина родила преждевременно, сообщает Daily Mail.

О случившемся рассказал друг жертвы в соцсети Facebook. По его словам, его знакомую напугал 17-летний подросток в костюме страшного клоуна, который неожиданно "выпрыгнул из ниоткуда".

Несмотря на преждевременные роды, здоровье матери и ребёнка сейчас находится вне угрозы.

В комментариях к посту возмущённые британцы пишут о том, что это "безумие с клоунами нужно остановить" и предлагают арестовать подростка, нанесшего такое потрясение беременной.

Напомним, что Британия переживает нашествие клоунов-пранкстеров, намеренно пугающих прохожих.

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