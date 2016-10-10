Злые клоуны, атаковавшие сначала США, переключились на Великобританию, сообщает Daily Mail.

Нашествие пранкстеров в костюмах на британской территории началось 4 октября. Отмечается, что хулиганы намеренно пугают взрослых и детей, причем сразу в нескольких городах: Ньюкасле, Ливерпуле, Манчестере, Данди и других.

Сначала органы правопорядка не реагировала на происходящее, но после того, как за сутки в Полицию долины Темзы поступило 14 жалоб, правоохранители выступили с предупреждением, что за такие "злые розыгрыши" шутники могут попасть под арест.

В Америке хулиганы в клоунских нарядах начали пугать прохожих ещё в середине августа. Новости появлялись из Южной Каролины, Калифорнии, Пенсильвании, Джорджии.

Масштабы розыгрыша достигли и Австралии. По данным The Guardian, группа злобных клоунов появилась в Мельбурне.