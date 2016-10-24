Купчинского клоуна не напугали ни угрозы административной ответственности, ни обещания казаков поймать его. Он снова вышел на улицу, теперь появился на Бухарестской улице. Об этом в сети сообщают очевидцы. Однако полицию на помощь звать не стали.

"Это какой-то УЖАС! Вчера в кармане на Бухарестской ненормальный в маске пугал прохожих!!! Там в основном гуляли пенсионерки с собачками и мамы с детьми! В руке у него был топор или молоток, я не разглядела!!! Это уже не шутки, в полицию звонить не стала, понятно, что ничего не сделают", - делится впечатлениями очевидица.

Другие пользователи осудили такую бездеятельность. И не напрасно. Metro уже рассказывало о том, что подобные действия подпадают под действие российского законодательства. В прошлый четверг, 20 октября, человек в маске и костюме клоуна с вантузом в руках остановил машину петербуржца прямо посреди дороги. Запись инцидента с видеорегистратора попала в Сеть. На видео клоун бьет вантузом по капоту и не дает автомобилю проехать. Однако водитель, оказавшийся в центре этой истории, не растерялся. Довольно быстро оправившись от шока, он выскочил из машины и оттащил страшного клоуна с вантузом от машины. Оставив неудачливого пранкстера лежать на асфальте, мужчина сел в машину и покинул место происшествия.

Тогда ситуацию прокомментировал адвокат Владимир Постанюк.

– В данном случае необходимо четко разделять понятия «розыгрыш» и «проступок»: если это действительно не нарушает общественный порядок и никого не оскорбляет, то это уже розыгрыш. Удачный он или нет - это уже другой вопрос. Но если подобные нарушения все же имеют место, то шутники несут ответственность, предусмотренную Административным кодексом. Вдобавок в случае, если в результате розыгрыша кто-либо понес моральный ущерб, то пострадавший имеют право обратиться в суд. Тогда в соответствии со ст.151 Гражданского кодекса РФ нарушители будут обязаны компенсировать моральный вред — в том числе затраты на психолога, если возникнет необходимость в его услугах, - заявил юрист.

Постанюк также добавил, что, по его мнению, если подобные розыгрыши никому не вредят, но регулярно повторяются, то правоохранительным органам уже необходимо будет принять меры по пресечению подобной деятельности.