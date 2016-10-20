В Санкт-Петербурге мужчина в маске жуткого клоуна напал с туалетным вантузом на проезжающий автомобиль. Как сообщает радио "Балтика", он перегородил ему дорогу и даже попытался прикрепить своё "оружие" к капоту машины. Водитель оказался не из робкого десятка: он вышел из машины, быстро отпихнул хулигана, проведя боевой бросок, после чего спокойно продолжил свой путь.

Как рассказал Metro адвокат Владимир Постанюк, водитель вполне может подать в суд на нарушителя порядка и потребовать его выплатить компенсацию за нанесение морального вреда.

– В данном случае необходимо четко разделять понятия «розыгрыш» и «проступок»: если это действительно не нарушает общественный порядок и никого не оскорбляет, то это уже розыгрыш. Удачный он или нет - это уже другой вопрос. Но если подобные нарушения все же имеют место, то шутники несут ответственность, предусмотренную Административным кодексом. Вдобавок в случае, если в результате розыгрыша кто-либо понес моральный ущерб, то пострадавший имеют право обратиться в суд. Тогда в соответствии со ст.151 Гражданского кодекса РФ нарушители будут обязаны компенсировать моральный вред — в том числе затраты на психолога, если возникнет необходимость в его услугах, - заявил юрист.

Постанюк также добавил, что, по его мнению, если подобные розыгрыши никому не вредят, но регулярно повторяются, то правоохранительным органам уже необходимо будет принять меры по пресечению подобной деятельности

Отметим, что изначально данный феномен зародился в США, но уже сейчас он распространился на другие страны, включая Соединённое Королевство, Австралию и новую Зеландию. Также как и в Америке, хулиганы действуют по одной схеме: облачаются в страшные маски, после чего начинают пугать детей, заманивать их в лес или же просто бегать за прохожими. В Великобритании из-за этих атак даже появился собственный Бэтмен. Один из жителей графства Камбрия облачился в костюм популярного героя комиксов и вышел на борьбу со злобными клоунами.

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