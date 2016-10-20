В районе Купчино злой клоун напал на автомобиль.

Человек в маске и костюме клоуна с вантузом в руках остановил машину петербуржца прямо посреди дороги, сообщает "Радио Балтика".

Запись инцидента с видеорегистратора попала в Сеть. На видео клоун бьет вантузом по капоту и не дает автомобилю проехать.

Однако водитель, оказавшийся в центре этой истории, не растерялся. Довольно быстро оправившись от шока, он выскочил из машины и оттащил страшного клоуна с вантузом от машины.

Оставив неудачливого пранкстера лежать на асфальте, мужчина сел в машину и покинул место происшествия.

Атаман городского казачьего общества Андрей Поляков заявил "Радио Балтика", что петербургские казаки готовы сформировать отряды добровольцев, чтобы поймать купчинского клоуна. Атаман пообещал направить энергию шутника в мирное русло и отправить работать на конюшне.

Так называемая "эпидемия злых клоунов" в последние несколько недель буквально захлестнула мир. Нападения людей в костюмах клоунов, вооруженных молотками, пилами и другими орудиями, случались в США, Канаде, Австралии, Бразилии, а также в Великобритании и других европейских странах. Однако в России подобные инциденты раньше не происходили.

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