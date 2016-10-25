Константин Райкин выступил на седьмом съезде Союза театральных деятелей. Руководитель московского театра "Сатирикон" призвал присутствующих к цеховой солидарности и борьбе с запретами и цензурой, которые, по его мнению, становятся всё более заметными в стране. Подробнее ЗДЕСЬ.

Кирилл Серебренников рассказал Metro, что "самое страшное и фатальное, что сейчас происходит – это подмена понятий":

– Мы часто говорим о цензуре. Хотя цензура- это не вопрос, все написано в Конституции РФ – цезура запрещена, её нет. Далее появляется государство в виде чиновников и говорит о том, что оно выделяет средства, а мы должны делать то, что нам скажут. Пытаясь таким образом цензуру переформатировать в такой странный и отвратительный закон «Кто платит, тот и заказывает музыку». Это возмутительно! Это та же цензура, только вид сбоку.

По мнению, Серебренникова, чиновники не являются заказчиками театра:

– Во-первых, заказчиками театра являются не чиновники, а общество. Кто отслеживает качество сделанного продукта? Общество. Оно просто не покупает билеты на плохие спектакли, не ходит в плохие театры, не принимает некачественно сделанную работу. Никакой чиновник не в праве решать какое должно быть искусство – угодное или не угодное, протестное или безопасное. Все решает зритель. Более того, мы часто говорим о культуре и искусстве. В данном случае речь идет именно об искусстве – о работе художника, режиссера, творца.

– О какого рода государственном заказе идет речь? Пропаганде? – продолжает режиссёр. – Художник должен выполнять какие-то пропагандистские задания? Он должен работать на идеологию, которую пытаются обществу навязать? Если это так, то называйте вещи своими именами. Может ли художник быть рекрутирован в область пропаганды? Конечно, может, но это уже совершенно другая история. И здесь не может быть подмены понятий. Последние годы привели к рассвету театра: к всплеску интереса, к полным залам, к интересу всего международного сообщества, бурной фестивальной жизни. Порядок был именно такой. Если сейчас пришли люди, которые хотят поменять условия игры, то я совершенно точно уверен, что они все разрушат. Они хотят разрушить тот театральный баланс и закон, по которому мы жили все эти 15/20 лет и который привел к рассвету театра в нашей стране.

Как прокомментировали речь Райкина Марк Захаров, Евгений Писарев и Сергей Безруков читайте здесь