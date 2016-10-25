Известный актер театра и кино, а также руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин на седьмом съезде Союза театральных деятелей России произнёс длинную пламенную речь против цензуры.

Полная версия его выступления была опубликована на специализированном сайте "Театрал" и уже вызвала бурную реакцию в обществе.

Первую часть речи Райкин посвятил так называемым "борцам за нравственность", которые, по его словам, мешают искусству и театру.

"Меня очень тревожат (я думаю, как и вас всех) те явления, которые происходят в нашей жизни. Эти, так сказать, "наезды" на искусство и на театр, в частности. Эти совершенно беззаконные, экстремистские, наглые, агрессивные [заявления], прикрывающиеся словами о нравственности, о морали и вообще всяческими благими и высокими словами: «патриотизм», «Родина» и «высокая нравственность»", - так начал свое выступление артист, добавив, что расценивает такие действия как "безобразные посягательства на свободу творчества".

"И что сейчас происходит? Я вижу, как явно чешутся руки у кого-то все изменить и вернуть обратно. Причем вернуть нас не просто во времена застоя, а еще в более давние времена – в сталинские времена", - отметил Райкин.

"Я помню: мы все родом из советской власти. Я помню этот позорный идиотизм! Это причина, единственная, по которой я не хочу быть молодым, не хочу вернуться туда опять, в эту мерзкую книжку. А меня заставляют читать эту книжку опять"

Основным мотивом выступления Райкина стал призыв к театральным деятелям об объединении.

"Мне кажется, сейчас, в очень трудные времена, очень опасные, очень страшные… Очень это похоже… Не буду говорить, на что. Но сами понимаете. Нам нужно вместе соединиться и очень внятно давать отпор этому", - так завершил он свою речь.

Слова Константина Райкина затронули не только театралов, но и обывателей, которые стали делится своими мнениями в Facebook.

"спасибо Вам за смелость и честность, Константин Аркадьевич!", - пишет Анна.

"Константин Райкин сказал то, что другие боялись сказать. Во всех сферах катимся назад, в совок", - поддержала артиста Ольга.

"Браво, Маэстро! Браво Аркадий Консиантинович!", - вторит другим восторженным комментариям Alex.