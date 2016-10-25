Накануне актёр театра и кино Константин Райкин выступил на седьмом съезде Союза театральных деятелей. Руководитель московского театра "Сатирикон" призвал присутствующих к цеховой солидарности и борьбе с запретами и цензурой, которые, по его мнению, становятся всё более заметными в стране.

Его пламенная речь вызвала бурю обсуждений и критики со стороны общественности.

Metro решило узнать, а что обо всём этом думают коллеги Райкина по цеху.

Худрук Губернского театра Сергей Безруков уверен, что в искусстве должна быть только внутренняя цензура художника и никакая другая.

– У нас, к сожалению, не умеют в стране пользоваться цензурой – сплошные перегибы, есть горький советский опыт. В этом я абсолютно поддерживаю Константина Аркадьевича, – сказал Безруков. – Вечное российское "КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО", к сожалению, порой прогрессирует и приобретает чудовищные формы. Система запретов уничтожает порой всё на своём пути, лес рубят щепки летят. Мы все надеемся,что этот страшный опыт уже пройден, только вот история ничему не учит! Не дай Бог вернуться вновь в советское цензурное прошлое. В искусстве должна быть только одна цензура – внутренняя совесть художника.

Позицию Константина Райкина поддержал и Евгений Писарев, худрук театра имени Пушкина.

– Главным в речи Райкина я считаю призыв к цеховой солидарности. Мы страшно разобщены. Мы не понимаем, что наши внутренние распри люди извне используют против нас. Театр Пушкина, которым я руковожу, работает в здании Камерного театра, который был уничтожен во многом руками театральных деятелей, современников Таирова. И сегодня мы видим такую же нетерпимость и агрессию по отношению к иному взгляду в искусстве, – рассказал Metro Писарев.

Худрук театра "Ленком" Марк Захаров тоже считает критику в адрес Райкина несправедливой.

– Мне кажется критика Райкина после этой речи несправедлива. Начали копаться в биографии Райкина, что он когда-то придерживался одних ценностей, теперь говорит о других… Но мозг человеку дан для того, чтобы менять воззрения. Это тоже самое, что если бы я сказал, что у меня что было в голове в 14 лет, то и осталось. Была такая знаменитая статья "Не могу поступиться принципами". Ну, вот он (Райкин) какими-то принципами, которые он высказывал раньше, поступился и выдал то, что сейчас у него накипело. Мне это нравится, когда люди умеют осуществлять такую гибкость. И высказывать неожиданные суждение. Он был неожиданно искренним и убедительным. Это был порыв, связанный с темой надвигающейся на нас некой власти тьмы, которая уже материализовалась в ряде поступков. Он призывал к консолидации против совершенно диких запретов, который обрушиваются на искусство, на выставки, на театры… На "Иисус Христос – суперзвезда". Этому произведению уже лет 30 или 40, его благословил папа римский, и никто из просвещенных теологов не усматривал в нём какую-то издёвку над религиозными ценностями.

Песков прокомментировал речь Райкина, уточнив, "если государство даёт деньги на ту или иную постановку, государство вправе обозначить ту или иную тему". Что вы об этом думаете?

– Мне нравится то, как общался Николай I с Пушкиным. Он говорил, что не будет вмешиваться и учить поэта, как правильно срифмовать, он не будет. Сейчас же появилось много желающих учить режиссёров, литераторов, но особенно почему-то именно режиссёров.

На своём театре вы ощущали цензуру?

– Мы пока, слава богу, делаем, что хотим. Единственное, что когда делаем спектакль для телевидения, то какие-то моменты просят убрать. Например, заменить некоторые слова у Венедикта Ерофеева и умоляют просто меня, говоря, что не пройдёт их цензуру. Здесь я как-то смиряюсь. Что-то мы меняем, хотя, конечно, в худшую сторону.

Всё-таки многие режиссёры идут на какие-то крайности. Кто или что должно не допустить выхода каких-то откровенно недопустимых вещей?

– Я согласен, что при губернаторе, при мере, должен быть какой-то совет из людей, пусть даже не только из режиссёров, но людей грамотных, разбирающихся в вопросах культуры. Вот есть такая иностранная пьеса, где человек полюбил козу, у него возникло такое серьёзное чувство, в том числе и сексуальное. Вот это крайность, и здесь можно посоветовать постановщику всеми силами воздержаться от спектакля, сделать что-то другое. Но это должны обсуждать, высказывать точки зрения люди компетентные в вопросах искусства.

Напомним, что ранее на седьмом съезде Союза театральных деятелей России Константин Райкин выступил против цензуры и призвал бороться с "наездами на искусство". Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ