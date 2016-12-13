Более 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за угрозы взрыва, рассказал агентству "Москва" источник в экстренных службах. Сообщается, что специалисты сейчас проверяют информацию по подозрительным сумкам, найденным у входа.

Административное здание находится на улице Бахрушина 32, стр. 1. Отмечается, что по этому адресу находится банк ВТБ24.

Телеканал "Дождь" сообщает, что там также располагается редакция "Русской службы Би-би-си", которая тоже была эвакуирована.

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