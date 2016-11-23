Очевидцы сообщили об эвакуации в двух торгово-развлекательных комплексах Петербурга. Фото с места происшествия появились в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

Свидетели рассказали об эвакуации в ТРК "Континент" на Бухарестской улице и "Мазапарке" на улице Хошимина.

По предварительной информации, посетителей и сотрудников попросили покинуть ТРК из-за угрозы взрывов.

- Нашли там пакет безхозный и проверят сейчас. Группа полиции с собакой заходили туда, - написали свидетели эвакуации в ТРК "Континент" в паблике.

Обстоятельства произошедшего уточняются.