Крупнейший в мире пассажирский Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Lufthansa, совершил экстренную посадку в аэропорту Нью-Йорка. Об этом во вторник сообщает ABC News.

По информации издания, это произошло из-за угрозы взрыва.

Приземлившийся лайнер немецкой авиакомпании был отбуксирован на отдалённую стоянку, все пассажиры и экипаж корабля – эвакуированы.

В настоящий момент сотрудники специальных служб проводят осмотр самолёта на предмет наличия взрывчатых веществ.

Напомним, что ранее стало известно, что в один из офисов авиакомпании Lufthansa позвонил неизвестный и сообщил о взрывном устройстве на борту лайнера, следовавшего из Хьюстона во Франкфурт-на-Майне.

Наземные службы сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение посадить самолёт. В этот момент на борту самолёта находились 530 человек.