Как и обещали накануне, художники из группы HoodGraff собственноручно закрасили граффити-портрет на фасаде здания на Синопской набережной. Сначала там был изображён прапорщик Василий Задов (из сериала "Осторожно, Модерн!"), но затем его закрасили желтой краской по распоряжению районной администрации. Затем на его месте появился портрет другого персонажа в исполнении Дмитрия Нагиева - Зинаиды Тракторенко ("Осторожно, Модерн!" - 2).

- Ровно через 24 часа команда HoodGraff вернёт стену в её первоначальный вид, - сообщили накануне художники в соцсети. - Зинаида Тракторенко останется только в памяти и в Ваших инстаграмах.

Ещё днём 18 сентября исчезла подпись по поводу голосования с цитатой из фильма, а вечером сами художники закатали картинку серой краской.

- А как бы вы использовали глухие стенки трансформаторных подстанций, не представляющих культурную ценность?, - подписали фото с закрашенной стеной художники из HoodGraff.

- Оставить, как есть, - комментируют фото.

- Нарисуйте Бродского, - предлагают другие.

- Когда-нибудь, не обязательно в ближайшее время, было бы шикарно, если изобразили бы Коби Брайанта, - высказывают пожелания пользователи сети.

- Рисуйте Монику Беллуччи, - комментируют блогеры. - Красота спасёт мир!

- Жалко конечно, но обещание выполнили. Молодцы ребята. Продолжайте свое дело, - поддерживают художников.

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