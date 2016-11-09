В фильмах прошлых лет – «Марсианин», «Интерстеллар», «Гравитация» – нам не показывали представителей других планет. А если и показывали, то только в комическом ключе – вроде «Людей в чёрном». А вот так, чтобы всерьёз поговорить о том, что мы не одни во Вселенной, – этого давно не было.

И вот наконец-то «Прибытие» Дени Вильнёва, для которого это первый и довольно успешный опыт в научной фантастике. Кстати, именно ему доверили снимать продолжение «Бегущего по лезвию». Так что можно сказать, «Прибытие» – это разминка. Хотя картина и не получила «Золотого льва» на Венецианском фестивале, кинокритики назвали его лучшим фантастическим фильмом года. На крупнейшем агрегаторе кинорецензий рейтинг «Прибытия» – 100%, на портале «Критиканство» – 92%.



Многие считали, что повесть Теда Чана «История твоей жизни» невозможно экранизировать, но Вильнёву удалось. По сюжету на землю действительно прибывают 12 больших кораблей пришельцев, причём они не летающие тарелки, а скорее капсулы. Они садятся в разных странах – в России аж два. По всему миру учёные пытаются выяснить, чего же гости хотят – мира или войны. Лингвиста Луизу (Эми Адамс) и физика Иэна (Джереми Реннер) правительство США отправляет на переговоры с пришельцами. Вместе они стараются расшифровать язык инопланетян, а это сделать довольно сложно, учитывая, что пришельцы пишут предложение одновременно двумя руками. Одна рука выводит начало предложения, а другая дописывает его с середины. Когда Луиза пробует освоить такой способ письма, она тем самым меняет своё сознание. Чем лучше она узнаёт язык инопланетян, тем беспорядочнее становятся её мысли. Главная героиня учит язык с помощью «гипотезы Сепира – Уорфа», которая говорит о том, что среда формирует язык, а язык – сознание.



Если вы соберётесь в кино на «Прибытие» – не опаздывайте. Это тот случай, когда, пропустив начало, вы ничего не поймёте.



«Прибытие» не всем понравится. Здесь как с лекциями по филологии: кто-то сидит со скучающим видом, а кто-то как заворожённый смотрит и слушает. В фильме нет экшена, юмора, действие развивается очень медленно, по сути, на экране ничего не происходит, всё завязано на лингвофилософии. В общем, если вы хотите развлечься, то вам не сюда.