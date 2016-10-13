Власти государства пишут необычный проект нового закона. Его цель – легализация оказания помощи ухода из жизни людям, которым надоело жить. И речь не идёт именно о неизлечимо больных людях.

Министры от медицины и юстиции отправили своему парламенту письмо, в котором уточняют, что закон должен быть направлен на людей, "имеющих четкое понимание, что их жизнь завершена".

Медики и юристы уверены, что такие люди "в соответствии со строгими и тщательными критериями имеют право закончить эту жизнь достойным для них способом", сообщает Reuters.

Нюансы проекта находятся в разработке у лучших экспертов страны. Они предполагают, что, скорее всего, закон будет касаться пожилых людей. Именно эта категория граждан, по их мнению, часто решает самовольно уйти из жизни. Однако, каким именно будет возрастной порог, не уточняется.

Справка

Нидерланды стали первой страной, законодательно разрешившей эвтаназию. Это случилось в 2002 году.

Эвтаназия применяется только к пациентам без шанса на выздоровление и симптомами в виде невыносимой боли.

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