В Белигии впервые подвергли процедуре эвтаназии ребёнка. Страна в 2014 году приняла новый закон, согласно которому данная процедура стала доступна для людей любого возраста, если врачи не могут помочь пациенту. Об этом сообщает Reuters.

Вим Дистелманс, возглавляющий федеральный комитет Бельгии по контролю и оценке эвтанази, сказал, что получил информацию от врача на прошлой неделе. По его словам, пациент находился в критическом состоянии. Более подробных данных не приводится.

Бельгия легализовала эвтаназию в 2002 году. А два года назад она стала единственной страной, где разрешена детская эвтаназия. В соседних Нидерландах процедуру можно применять для лиц, достигших 12 лет.

С 2003 по 2013 годы количество пациентов, прибегших к эвтаназии увеличилось примерно в восемь раз.