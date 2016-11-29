ВИЧ признали самой смертоносной инфекцией в России. Данное заявление прозвучало от руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, сообщают РИА Новости. Как он отметил на пресс-конференции "Ситуация с ВИЧ/СПИД в России", нельзя замалчивать масштабы заболевания, так как болезнь уже унесла огромное количество жизней.

"Говорить, что нет эпидемии, — это как-то очень скромно обрисовывать ситуацию… ВИЧ-инфекция стала наиболее опасной инфекцией в России, наиболее смертоносной, и вызвала очень большое количество смертей, которых мы могли бы избежать", — заявил Покровский.

Эксперты: Новости об эпидемии ВИЧ в Екатеринбурге – лишь вершина айсберга

По мнению Покровского, чтобы справиться с ситуацией необходимо увеличение бюджета для лечения ВИЧ-инфекции. Эксперт анонсировал, что этим вопросом займутся в Госдуме в следующем чтении. Деньги будут направлены на закупку более дорогих препаратов. Специалист отметил, что, в Европе инфицированные пьют по одной таблетке в день, тогда как россияне — более 10.

Покровский также добавил, что на 30 сентября этого года в стране зафиксировано более миллиона зараженных только по официальным данным.

В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ