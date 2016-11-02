СМИ сообщили, что в Екатеринбурге объявлена эпидемия ВИЧ, но ситуация может быть ещё хуже, чем об этом пишут в новостных сводках. По мнению ряда специалистов, болезнь уже давно гуляет по стране и с каждым годом набирает силы. Если провести масштабный скрининг по всей России, то можно будет обнаружить, что заражённых в стране огромное количество.

Как рассказал Metro руководитель программ Фонда борьбы со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский, эпидемия ВИЧ была объявлена лишь в Екатеринбурге только потому, что в городе хорошо работает комплексная система диагностики заболевания.

-В Екатеринбурге объявили вспышку эпидемии ВИЧ благодаря масштабной программе скрининга. Там колоссальные работы ведутся в этой области. В системе регистрируются десятки тысяч людей из группы риска, поэтому так высока их выявляемость. К тому же там большая миграция. Так что это не чисто вспышка из-за людей. При этом надо сказать, что рост как был, так и есть. Он не останавливался и не остановится. Рост эпидемии существует, количество больных ВИЧ всё больше, - отметил он.

По словам эксперта, в России существует проблема в области обеспечения больных лекарством, что увеличивает количество заражённых. К тому же это ухудшает качество и продолжительность жизни уже больных людей.

-Лечение есть, оно доступно всем гражданам России, но лишь с точки зрения закона. При этом есть много проблем с точки зрения обеспечения: регионам поздно поступают деньги, например. В частности, ярким примером был случай, когда в Московской области 11 тысяч пациентов не могли получать лечение, так как были технические сложности с закупкой препаратов, - заявил Барский .

В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ

Эксперт также напомнил, что существует три варианта заражения ВИЧ-инфекции. Один из которых, вопреки здравому смыслу, становится всё более актуальным в последнее время.

-Есть три варианта передачи заболевания. Это незащищённый половой контакт, инъекционная передача через кровь и вертикальный путь передачи от матери к ребёнку. Третий путь передачи заболевания становится всё актуальнее из-за роста популярности СПИД-отрицающих, которые не верят в существование болезни. Они не лечатся и их поступки способствуют росту заболеваемости новорожденных этой инфекцией, - заявил он.

Заместитель директора Центрального института эпидемиологии, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский также отметил Metro, что проблема с инфекцией приняла невероятные масштабы в России и то, что эпидемия ВИЧ объявлена в только Екатеринбурге, является лишь первой ласточкой в этом кризисе.

-Городским властям просто хватиломужество признать то, что очевидно по всей стране. У нас ежедневно умирает от ВИЧ 50-60 человек, так что есть все основания говорить о катастрофической ситуации не только в одном городе, но и во всей стране. Сейчас в Екатеринбурге говорят лишь о выявленных больных, а так цифры могут быть в два раза больше, - пояснил эксперт.

По словам Покровского, эпидемия в стране будет лишь разрастаться год от года, потому что принятая программа по борьбе с ВИЧ слишком общая и слабая, чтобы справиться с болезнью.

-Хотя у нас и появилась у правительства стратегия по борьбе с инфекцией, но она настолько общая, что вряд ли даст какие-то результаты. Сейчас нам нужно, чтобы было чётко сказано, на какие средства мы будем бороться с эпидемией ВИЧ-инфекции. Сейчас речь идёт менее чем о 20 миллиардах рублей, а для того, чтобы хотя бы остановить нужно порядка 100 миллиардов рублей. Вряд ли эти средства будут выделены, поэтому эпидемия будет продолжаться. Мы имели сведения о 1,1 млн инфицированных, из которых 250 тысяч умерло, то есть сейчас зарегистрированных больных примерно 800 тысяч, - заключил он.