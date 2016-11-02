В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление первого заместителя начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяну Савинову. Ситуация сложилась настолько критическая, что, по оценкам специалистов, в столице Урала инфекцией заражен каждый 50-й житель.

По словам Савиновой, болезнь затронула 1,8% населения города, всего в городе зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, но и это может быть лишь каплей в море, если учесть, что это только те люди, которые официально обратились к врачам. В реальности цифра может быть намного выше, если учесть ещё и тех, о ком в управлении здравоохранении неизвестно.

«У нас показатель зараженности — 1826 человек на 100 тысяч... Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции — когда показатель поражения на территории свыше 1%»,— заявила представитель ведомства.

Тот факт, что в Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ, заставляет врачей лишний раз напомнить, что в зоне риска не только законченные наркоманы, пользующиеся по кругу одной и той же иглой. И хотя сейчас лидирует наркотический путь заражения, в последнее время идёт резкий рост передачи заболевания именно в результате полового контакта : 52% против 46% случаев.

"Это миф, что ВИЧ болеют только молодые и наркоманы — мы видим рост заболеваемости в более старших категориях — 30-39 и 40-49 лет. Когда инфекция вышла в социально благополучную среду, она получила более интенсивное распространение", - отметила Савинова .

Стоит отметить, что по словам чиновницы, эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге выявила любопытную тенденцию, согласно которой видно, что данная ситуация среди молодого населения сейчас складывается куда лучше, чем среди представителей старшего поколения.

Ролик, снятый в связи с тем, что в Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ