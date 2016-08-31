Дочь президента Узбекистана Лола Каримова выразила признательность всем тем, кто поддерживает её отца Ислама Каримова во время болезни.

– Я также хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое! – написала она на своей странице в Instagram после того, как поздравила народ Узбекистана с Днём независимости.

Напомним, что 27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован . Спустя два дня, СМИ сообщили о его кончине.

Однако позже эту информацию опровергли, заявив, что глава государства находится в тяжёлом состоянии, но информация о его смерти не соответствует действительности.

Из-за тяжёлого состояния Каримова в День независимости Узбекистана к нации вместо президента обратится премьер-министр Шавкат Мирзиеев.



