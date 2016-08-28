Президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован в больницу и находится на стационарном лечении, сообщает "Интерфакс".

Кабинет министров Республики Узбекистан подтвердил информацию, но о характере заболевания не сообщается. Специалисты лишь рассказали, что для полного медицинского обследования и лечения первого лица страны потребуется определённое время.

Существует версия о том, что 78-летний Каримов перенёс инсульт.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Является первым и единственным президентом страны с момента обретения Узбекистаном независимости в 1991 году. В советское время занимал должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР (1989-1991).

Отметим, что Узбекистан и Казахстан — единственные республики в бывшем СССР, где главное лицо государства не менялось со времён получения независимости.