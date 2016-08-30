О смерти Ислама Каримова накануне поздно вечером сообщило узбекское агентство "Фергана". По данным их источника, президент Узбекистана Ислам Каримов умер от кровоизлияния в мозг около 13 часов по московскому времени в понедельник, 29 августа.

Но позже источник в аппарате президента Узбекистана опроверг "последние новости" про Ислама Каримова, сообщает РИА Новости. По его данным, Каримов находится в больнице, его состояние стабильно.

Уже глубоко за полночь появились новости о Каримове и из Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков официально сообщил, что не располагает официальной информацией о смерти Ислама Каримова, президента Узбекистана.

"У нас нет никаких подтверждений этой информации", - сказал Песков, передает "РГ".

Ислам Каримов: последние новости

Последней официальной информацией о здоровье Ислама Каримова остаются слова его дочери. Накануне Лола Каримова сообщила в своем Instagram, что у отца 27 августа случилось кровоизлияние в мозг и сейчас Каримов находится в реанимации. Прогнозы о состоянии здоровья президента пока делать рано, отметила дочь Каримова. Сейчас в ее блоге нет никакой информации о смерти Ислама Каримова.

По неофициальной информации, 78-летний президент в ночь на 27 августа мог перенести инсульт. По данным СМИ, в Ташкент прилетели врачи из-за рубежа, лечившие его ранее и знакомые с историей болезни Каримова.

Биография Каримова:

Каримов занимает пост президента республики бессменно с 1991 года. Ему 78 лет. Родился в Узбекистана, сначала советский, затем узбекистанский государственный и политический деятель. Каримов - первый президент Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году.

За почти 30 лет президентства Ислама Каримова официальные власти никогда не сообщали о его болезнях. При этом газеты периодически информировали о слабом здоровьте Каримова. Были даже новости о том, что Ислам Каримов дважды впадал в кому и перенес инфаркт.

Семья Каримова:

У Ислама Каримова и его жены Татьяны Акбаровны - пятеро детей. Известно о карьере двух дочерей Каримова - Гульнаре и Лоле. Первой 44 года, она дипломат, занимается бизнесом. На родине ее обвинили в коррупции и злоупотреблении положением.

38-летняя Лола Каримова занимается развитием образования и спорта в стране. Она является основателем благотворительных организаций и представляет Узбекистан при ЮНЕСКО.