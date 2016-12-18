Бой российского боксёра Александра Поветкина с французом Жоанном Дюопа прошёл 17 декабря в Екатеринбурге. Прямая трансляция боя прошла на телеканале "Матч ТВ".

В шестом раунде боя Поветкин отправил Дюопа в нокаут. Как пишет ТАСС, изначально у француза подозревали сотрясение мозга. Однако, как позже написал сам Дюопа на своей странице в Facebook, всё обошлось переломом носа.

- Я рискнул, но не получилось. Обещаю, что в следующий раз подготовлюсь лучше, - написал французский боксёр.

Напомним, что изначально Александр Поветкин должен был встретиться на ринге с канадцем Бермейном Стиверном. Бой за титул "временного" чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBA) в супертяжёлом весе был отменён, после того как допинг-проба российского боксёра дала положительный результат.

После отказа Стиверна соперником Поветкина стал Дюопа, которого ранее организаторы боя рассматривали как запасного оппонента.

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