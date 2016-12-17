Бой между россиянином Александром Поветкиным и канадским боксёром Бермейном Стиверном отменён, сообщает ТАСС.

Ранее Поветкин провалил допинг-тест. В крови российского боксёра было обнаружено запрещённое вещество остарин.

Из-за положительной допинг-пробы россиянина Всемирный боксёрский совет (WBC) не санкционировал бой за титул "временного" чемпиона мира между Поветкиным и Стиверном.

Поветкин может быть дисквалифицирован, команда Стиверна отказалась от проведения поединка.

Бой Поветкин-Стиверн

Поединок между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге.

Россиянин должен был сразиться с канадцем, поскольку свой пояс из-за травмы пока не может защищать Деонтей Уайлдер. Победитель получил бы право сразится с американцем. Однако из-за положительной допинг-пробы россиянина канадец отказался участвовать в поединке.

Александра Поветкина могут дисквалифицировать, если будет доказана его вина в нарушении антидопинговых правил.

Остарин - вещество из группы SARM, которое используется спортсменами во время тренировок. Оно повышает выносливость, подобно анаболическим стероидам. Вещества группы SARM были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2008 году.