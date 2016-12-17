Российский боксёр Александр Поветкин вместо отменённого поединка с канадцем Бермейном Стиверном проведёт бой с французским спортсменом Жоанном Дюопа, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Поветкин провалил допинг-тест перед боем за "временный" титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBA) в супертяжёлом весе. В результате WBA не санкционировала бой за титул, российский боксёр оказался под угрозой дисквалификации, а его соперник, Бермейн Стиверн, отказался от поединка.

Бой между Поветкиным и Стиверном отменён (подробнее)

Как сообщил канал "Матч ТВ" позже, 17 декабря бой Поветкин в Екатеринбурге все-таки проведёт – с французом Дюопа. Канал не стал менять программу передач. Матч можно будет посмотреть в прямом эфире. Начало трансляции боя Поветкин – Дюопа запланировано на 21:00 17 декабря, сообщает "Матч ТВ".