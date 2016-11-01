Археологи: Гроб Иисуса Христа в Иерусалиме сохранился неповрежденным

Археологи, которые вскрыли гроб Иисуса Христа, заявили, что гробница сохранилась без повреждений, сообщает журнал National Geographic. Ранее учёные уже заявляли, что, подняв каменную плиту, они увидели под ней огромное количество камней.

"Мы не можем сказать на 100%, но это является визуальным доказательством того, что местонахождение гробницы не изменилось с течением времени — то, над чем ученые и историки думали десятилетиями", — цитирует издание археолога Фредрика Хиберта.

Отметим, что мраморную плиту, установленную в 1555 году, не трогали с самого момента её установки. Весь процесс вскрытия снимали на видеокамеру, благодаря этому любой желающий мог наблюдать за проводившимися работами на месте погребения Иисуса Христа в иерусалимском храме Гроба Господня.