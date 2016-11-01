Археологи: Гроб Иисуса Христа в Иерусалиме сохранился неповрежденным

Археологи, которые вскрыли гроб Иисуса Христа, заявили, что гробница сохранилась без повреждений, сообщает журнал National Geographic. Ранее учёные уже заявляли, что, подняв каменную плиту, они увидели под ней огромное количество камней.
"Мы не можем сказать на 100%, но это является визуальным доказательством того, что местонахождение гробницы не изменилось с течением времени — то, над чем ученые и историки думали десятилетиями", — цитирует издание археолога Фредрика Хиберта.
Отметим, что мраморную плиту, установленную в 1555 году, не трогали с самого момента её установки. Весь процесс вскрытия снимали на видеокамеру, благодаря этому любой желающий мог наблюдать за проводившимися работами на месте погребения Иисуса Христа в иерусалимском храме Гроба Господня.
"Когда в ночь 26 октября плиту сняли, то консервационная команда из Национального технического университета Афин нашла при первичном осмотре только слой заполняющего материала. Исследователи безостановочно работали еще 60 часов, обнаружив вторую мраморную плиту с крестом, вырезанным на ее поверхности. К ночи 28 октября, за считанные часы до того, как гробницу нужно было снова закрывать, взорам предстало оригинальное погребальное ложе из известняка в неповрежденном состоянии", — описывает издание ход работ.
Ученые, проводя исследование, рассчитывают выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме в IV веке, решила, что эта гробница является местом захоронения Христа.
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