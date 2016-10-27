Группа археологов впервые за 500 лет сняла мраморную плиту с места погребального Ложа Христа, расположенного в иерусалимском храме Гроба Господня. Сделано это было ради того, чтобы узнать изначальный вид гробницы и провести реставрационные работы, сообщает журнал National Geografic.

В часовне Кувуклия, где располагается Гроб Господень, сейчас идёт ремонт, который проводится впервые с 1810 года. Закончить все работы планируется к весне 2017 года. Сам храм Гроба Господня был построен в IV веке и неоднократно перестраивался. При этом мраморную плиту, установленную в 1555 году, не трогали с самого момента её установки.

Сняв её, ученые отметили, что были очень удивлены, когда увидели под ней огромное количество камней. Теперь им надо будет изучить всё, что они там обнаружат.

"Нам предстоит долгий научный анализ, но мы, наконец, сможем увидеть оригинальную поверхность камня, на которое, по преданию, было положено тело Христа", – цитирует издание археолога Фредрика Хиберта.

Добавим, что именно в этом месте ежегодно с IV века в Великую Субботу совершается схождение Благодатного огня.