Видео того, как вскрыли гроб Иисуса Христа, появилось на популярном видеохостинге YouTube. На видеозаписи запечатлели момент снятия мраморной плиты, а также то, как специалисты и религиозные деятели следят за процессом работы. Благодаря установленной камере, любой желающий может посмотреть на проводившиеся работы на месте погребения Иисуса Христа в иерусалимском храме Гроба Господня.

Напомним, что археологи вскрыли гроб Иисуса Христа, чтобы установить изначальный вид гробницы, а также провести реставрационные работы как в самом месте погребения, так и в часовне Кувуклия, где располагается Гроб Господень. Отметим, что мраморную плиту, установленную в 1555 году, не трогали с самого момента её установки.

Стоит добавить, что когда учёные вскрыли гроб Иисуса Христа, то обнаружили под ней огромное количество камней. Теперь им надо будет изучить и установить, как выглядела поверхность камня, куда положено тело Христа.

"Нам предстоит долгий научный анализ, но мы, наконец, сможем увидеть оригинальную поверхность камня, на которое, по преданию, было положено тело Христа", – заявил журналу National Geografic археолог Фредрика Хиберта.

Согласно Евангелию, Христа, когда он скончался, положили в одну из погребальных пещер, высеченных в горе. Через три дня там и произошло знаменитое воскресение Иисуса.

Гроб Иисуса Христа вскрыли: Видео